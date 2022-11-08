Тюменские танцоры стали призерами "Малой сцены"

Ученики Детской студии народного танца "Зори Тюмени" привезли с федеральных конкурсов 2 Гран-при.

На счету государственного ансамбля диплом лауреата I степени и Гран-при II Всероссийского фестиваля-конкурса "Моя сцена". Студия представила номера "Вот какая барыня" и "Дымковской игрушки кружева". Также талант ребят оценен тремя дипломами "Премьера I степени" и главная награда конкурса "Гран-Премьера" XII фестиваля-конкурса "В вихре танца". Жюри оценило все от номера, представленных коллективом: "Вот какая барыня", "Дымковской игрушки кружева" и "Тюменская кадрильная пляска".

Артистов пригласили принять участие в концертной программе Московского государственного академического театра танца "Гжель" вместе с профессиональными артистами балета и учащимися Хореографического училища при театре.