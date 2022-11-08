Каникулы в Кванториуме завершились фестивалем кейсов

В детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" на традиционном фестивале кейсов и решений "КвантоФест" подвели итоги пятой образовательной смены "Кванторианских каникул" "Город будущего".

Участие в фестивале приняли более ста любителей инновационных разработок и современных технологий. Кроме того, свыше пятисот человек смогли присоединиться к мероприятиям дистанционно. Прямая трансляция велась во все муниципалитеты региона.

Руководитель детского технопарка Дмитрий Тарасов:

Ведется активная работа по вовлечению подрастающего поколения в начальное техническое творчество. "КвантоФест" позволяет всем желающим познакомиться с различными направлениями, даже в дистанционном формате. Гости фестиваля могут увидеть результаты труда кванторианцев на защите проектов и принять участие в мастер-классах, которые проводят воспитанники и педагоги "Кванториума".

В рамках фестиваля на "Классных встречах РДШ" ребята познакомились с учредителем и коммерческим директором "Дома рекламы "Клякса", генеральным директором ООО "Вертикальный мир" Александром Андросовым. Предприниматель рассказал гостям о личных и профессиональных взлетах и падениях, поделился историей становления своего бизнеса и дал школьникам ряд советов, которые помогут в будущем достичь успеха: "Если вы поставили перед собой цель освоить какую-либо техническую профессию – прилагайте все возможные усилия для ее достижения: смотрите обучающие ролики, изучайте иностранные языки, программы, перенимайте практический опыт у специалистов, ищите применение своих навыков и работайте с самодисциплиной".

После серии мастер-классов жители "Города будущего" презентовали разработанные проекты. Юные инженеры представили прототипы эко-отеля, маршрутного такси на магнитной подушке, летающего автомобиля, безопасной системы парковки, дрона-художника для нанесения масштабных изображений на зданиях и больших плоскостях, "умного" контейнера для утилизации отходов. Участники фестиваля не оставили без внимания актуальное современное направление "медиа" и рассказали гостям о том, как должна развиваться эта сфера в будущем.

После защиты проектов восемь ребят из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов отмечены знаками участника региональной базы данных талантливых детей и молодежи. Высокая награда была вручена в торжественной обстановке за высокие достижения олимпиадах, конкурсах и чемпионатах.

На пятой смене "Кванторианских каникул" смогли "прокачать" свои знания 39 ребят из 11 муниципалитетов области. Как отметил педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы с. Омутинское Дмитрий Белкин, на "Кванторианских каникулах" дети получают уникальную возможность познакомиться с новым современным оборудованием, наладить контакты с такими же увлеченными сверстниками, развить ключевые компетенции. Кроме того, у школьников есть возможность выбрать интересующие их направления и примерить разные профессии: блогера, программиста, оператора беспилотного аппарата, техника, промдизайнера и многие другие.