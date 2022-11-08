Более 16 тысяч звонков поступило на горячую линию за период мобилизации

В Тюменской области работают региональные горячие линии Call-центра 122 и психологической помощи 8-800-201-41-41. За период частичной мобилизации операторы приняли более 16 000 звонков.

Волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ ведут активную работу по оказанию помощи военнослужащим и их семьям.

В ежедневном режиме силами добровольцев осуществляется сбор гуманитарных наборов, проводятся очные и телефонные консультации, организуются проводы бойцов. Так, всего за один месяц активисты штаба собрали и передали солдатам более 500 кг провизии и 1200 трогательных писем-посланий от земляков.

За это время волонтеры провели четыре встречи с мобилизованными в центрах сбора, где выявили острые потребности их семей. Все заявки были оперативно отработаны.