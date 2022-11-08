Тюменка победила в конкурсе на лучшее описание культуры на родном языке

Ученица девятого класса школы №94 в Тюмени Самира Акзамова стала победителем Всероссийского конкурса на лучшее описание культуры на родном языке.
Всего в конкурсе приняли участие 835 человек из 80 регионов страны. Школьники представили работы на 30 языках народов России. Участники также боролись за приз в номинации "Сочинение о своей культуре на русском языке".
Церемония награждения 8 победителей и 16 призеров прошла в Москве. По итогам конкурса будет издан сборник лучших сочинений.
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