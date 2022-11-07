Лечебные учреждения Тюменской области обновили оборудование для работы с детьми-инвалидами

10:42 07 ноября 2022
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Свыше 11 млн рублей через сертификаты получили из регионального бюджета лечебные учреждения Тюменской области, деньги направлены на закупку оборудования для социальной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

Средства выделили из областного бюджета в рамках пилотного проекта, который стартовал в июне 2022 года при поддержке Минтруда России. Срок реализации — до 2024 года.

"Задача пилотного проекта — используя механизм электронных сертификатов, отработать систему быстрого доведения денег до лиц, которые нуждаются в реабилитации, обеспечить связку с нашими социально-реабилитационными центрами", - пояснил директор департамента соцразвития Дмитрий Грамотин.

В проекте участвуют 7 учреждений. Они предоставляют услуги в стационарной и полустационарных формах. Учреждение и формат — на выбор родителей.

Помощь получили уже более 200 детей от 4 до 17 лет.

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