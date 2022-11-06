Самозанятый из Голышманово получил 192 тысячи рублей по соцконтракту

13:24 06 ноября 2022
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На эти деньги Александр Чепурной открыл мастерскую по ремонту цифровой техники.
- Сначала просто играл в компьютерные игры, а со временем начал интересоваться различными программам, текстовыми редакторами. Однажды у меня компьютер сломался. Я растерялся: "Что же делать?" Позвонил дяде, и он подсказал, как его нужно отремонтировать. Позже выслал мне паяльник и вольтметр, – рассказал он.

После школы Александр освоил профессию оператора ЭВМ и занялся ремонтами домашних компьютеров. Первыми его клиентами были друзья и родственники. В посёлок Голышманово переехал из Ирбита, опытного специалиста взяли на работу в специализированный магазин, где отработал 10 лет.

Теперь у молодого бизнесмена собственное дело. Ремонтирует уже не только домашние компьютеры, но и обслуживает цифровую технику в крупных организациях и предприятиях Голышмановского округа. В планах – закупить современное оборудование для проведения сложных ремонтов и нанять помощника, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

Теги: Голышманово
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