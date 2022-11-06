Тюменская область входит в пятерку по тестированию на COVID-19

Тюменская область стабильно занимает четвертое место по тестированию на коронавирус: на 100 тысяч населения проведено 308 тыс. 878,13 исследований.

Наш регион опережают Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.

Всего с начала пандемии коронавируса в Тюменской области проведено 4 млн 895 тыс. 962 тестирования, с начала 2022 года — 1 млн 443 тыс. 810, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тюменской области работают 26 лабораторий, из них 10 — частных. Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию. Срок действия отрицательного ПЦР-теста - 48 часов.

Ежедневно работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом и тестированием. С 8 до 20 часов можно звонить по номеру: 8-800-302-26-70.