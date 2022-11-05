Ишимские музейщики отмечают 40-летие награждения города орденом

Просветительские встречи с посещением выставки, посвященной 40-летию награждения Ишима орденом "Знак Почета", организовали для земляков и гостей города специалисты Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.

Первую встречу-лекторий на эту тему музейщики провели для учащихся 10 класса школы №1."Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости…" — эта фраза А. С. Пушкина послужила лейтмотивом встречи на выставке "Ишим орденоносный" в музее "Городская управа".

Среди почётных гостей на лектории присутствовал руководитель актива ветеранов Ишимского комсомола, 1-й секретарь Ишимского горкома комсомола в 1979–1984 гг. Владимир Карпычев. 13 августа 1982 года он участвовал в торжественном награждении города Ишима орденом "Знак Почёта". Познакомились школьники и с другим представителем ветеранов-комсомольцев - Александром Скакуновым, 1-м секретарем Ишимского горкома комсомола в 1991–1992 гг.

Сотрудники музея продолжат подобные мероприятия, и готовы записать учащихся образовательных учреждений на бесплатное просветительское мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею награждения Ишима орденом "Знак Почёта", по тел. +7 (345-51) 5-15-22.

По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.