Экопроект поможет очистить Тюмень от использованных автопокрышек

В 2021 году вступили в силу поправки в закон, который регулирует использование автомобильных покрышек в качестве украшений на территории домов и на садовых участках. Им установлен запрет на использование автошин не только для выращивания в них цветов и создание скульптур и ограждений, но и для укрепления берега, а также устройства ограждения клумб и автостоянок, создание из них спортивных тренажеров и детских аттракционов.

О проблеме не понаслышке знают активисты добровольческого объединения "Круговорот". В 2017 год после проведенной ими кампании, направленной на привлечение внимания к проблеме сбора батареек, появились "Гринбоксы". Теперь они взялись за "шинную" проблему.

– Задача проекта – привлечь внимание к проблемам обращения с отходами 4 класса опасности – к шинам. На сегодня в Тюмени отсутствует централизованный сбор такого типа отходов, – рассказывает руководитель добровольческого объединения "Круговорот".

После изучения общественного мнения летом этого года добровольческое объединение подало заявку на грант Федерального агентства по делам молодёжи. Подготовленный проект "Шины, сдавайтесь!" получил поддержку в размере 166 тысяч рублей.

– В конце весны будущего года мы развернем в городе несколько площадок для сбора шин от населения. Можно будет приехать и бесплатно положить покрышки в специальные накопители. Эти шины мы передадим тюменской компании "Экоразвитие", у которой есть необходимое оборудование для переработки покрышек в резиновую крошку без ущерба для окружающей среды. Договор о сотрудничестве с предприятием уже заключен.

Параллельно через горячую линию будем собирать от людей информацию о несанкционированных свалках шин – как правило, они появляются в лесах. Покрышки с 10 выбранных свалок будут вывезены и сданы на переработку, – рассказывает волонтер.

Мероприятия будут реализованы в 2023 году, уточнила Тюменская область сегодня.