Дети из средней Азии поиграли на балалайке и разучили частушки

Более пятидесяти детей в возрасте от 6 до 14 лет из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана посетили Центр русской культуры в рамках программы "Говорю по-русски".

Об этом Тюменской линии сообщила директор автономной некоммерческой организацией дополнительного образования Детский социальный центр "Капельки дождя" Надежда Бакунина.

"Данная программа реализуется нашим центром при поддержке правительства Тюменской области. В рамках программы дети из средней Азии на протяжении года обучаются русскому языку и погружаются в русскую народную культуру", - добавила она.

В Центре русской культуры ребят ждала интерактивная экскурсия по русской горнице, знакомство с тем, что было неотъемлемой частью жизни селян и горожан: утюг, люлька, веретено, прялка и другие предметы русского быта. Участники экскурсии разучивали частушки, познакомились с русскими национальными музыкальными инструментами: деревянными ложками, трещетками, балалайками, попробовали поиграть на них и насладиться их звучанием.