О правилах поведения дома и на улице рассказали тюменским детям

Команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" подготовила познавательные видео для родителей и детей. Герои видеороликов показывают, как правильно вести себя на улице, в школе и дома.

"Типичная видеоигра" — это серия коротких роликов, в которых дети — персонажи компьютерной игры. Они сталкиваются с обычными повседневными ситуациями, решить которые можно только соблюдая правила безопасности.

В первом ролике рассказывают о безопасном времяпрепровождении на улице. Героиня показывает, как правильно реагировать на незнакомца. Какие правила стоит соблюдать на дороге: где стоит играть и кататься на велосипеде.

Второе видео посвящено правильному поведению в школе. Ребенку расскажут, как вести себя на уроке и в коридорах учебного заведения во время перемены. На этой неделе вышел заключительный ролик из серии. Из него ребенок узнает, с какими предметами не следует играть, как безопасно пообедать и что делать, если кто-то звонит в дверь, сообщает Мегатюмень.