Экологический марафон "ЧиСтиК" пройдет в Ишиме

До 10 ноября в Ишиме молодежь сможет принять участие в марафоне "ЧиСтиК". Серия мероприятий поможет молодым людям стать грамотнее в вопросах экологии.

С 31 октября в первом этапе марафона приняли участие ученики трёх школ города. Они собрали для переработки 310 килограмм макулатуры и 60 килограмм пластика. 12 ноября в ООПТ "Синицинский бор" состоится второй этап марафона "ЧиСтиК в лесу". На территории леса участники выполнят игровые задания по поиску растений, а также проведут уборку мусора в фэнтези-парке "Новгород".

15 ноября в 15:00 молодежь сможет посетить образовательное событие "О маркировке пластика — или какой пластик можно сортировать" в мультицентре "Моя территория".

— Мы с командой считаем, что экологическая ситуация в регионе не изменится без активного участия его жителей. Однако молодым людям часто не хватает знаний в этой области. На марафоне они смогут восполнить этот пробел, чтобы в будущем делиться опытом и транслировать экологичный образ жизни другим поколениям, — прокомментировал Роман Дробунин, руководитель проекта Комсомольской правде-Тюмень.