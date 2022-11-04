Что делать, если у вас появился двойник-должник, рассказали тюменцам

В России вступил в силу закон, который исключает ошибочную идентификацию должников. А значит историй, когда двойника по случайности привлекают к ответственности из-за недобросовестного тезки, станет гораздо меньше.

В УФССП России по Тюменской области пояснили, что новый закон, который вступил в силу с 20 июня 2022 года, призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

– Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения. Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены, – прокомментировали в УФССП России по Тюменской области.

Как пояснили в УФССП России по Тюменской области, разбираться приходится индивидуально с каждым отдельным случаем, сталкиваясь с мошенничеством. Нередко реальные должники, пытаясь уйти от ответственности, рассказывают небылицы о двойниках. Однако в результате проверки выясняется, что ошибки не было, и расплачиваться все-таки придется самим заявителям. Напомним, неплательщика могут ограничить в праве выезда за границу, удержать денежные средства, арестовать имущество.

Если произошла ошибочная идентификация должника, гражданину нужно предоставить документы, подтверждающие этот факт.

• Заявитель, не являющийся должником по исполнительному производству, должен предоставить оригиналы и копии документов для идентификации (СНИЛС, ИНН, ОГРН, паспорт, водительское удостоверение) в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства, работающий по данному направлению, примет на Пермякова, 5, без предварительной записи. Экстренные вопросы можно задать по телефону 8(3452) 49-53-49. Электронная почта: pmd@r72.fssp.gov.ru

• С момента предоставления документов двойником обращение рассматривается в течение 2 дней. За это время сотрудник УФССП сверяет данные документов, при необходимости направляет запросы в ведомства, чтобы установить фактическую ошибку. По истечению срока можно звонить судебным приставам, чтобы уточнить, как решился вопрос.

• Судебный пристав вносит соответствующие данные двойника в информационную базу ФССП, после этого все ограничения снимаются, сообщает "Тюменская область сегодня".