В Тюмени появится выставка из переработанных вещей

12:31 04 ноября 2022
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4 ноября,в молодежном театральном центре "Космос" открылась выставка в рамках фестиваля "Кто ты и откуда?". Она посвящена национальной идентичности. Посетить ее можно до конца ноября, вход свободный.

Гостям представят флаги тех регионов, жители которых приедут на фестиваль современных национальных театров "Кто ты и откуда?". Среди них — Коми-Пермяцкий автономный округ, республика Башкортостан, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Татарстан и Тюменская область.

Экспонаты созданы из переработанных вещей, собранных в шеринг-бокс "Космоса", а также через партнеров: пункт приема вторсырья "Миротворец" и эко-секонд "Чулан".

Выставка предполагает интерактив: зрители могут написать свое имя на белой подушечке и прикрепить ее к любому из флагов.

5 ноября в 18:30 состоится экскурсия по выставке от куратора и художника Маши Хайбуллиной, сообщает "АиФ - Тюмень".

Теги: выставка
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