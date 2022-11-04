ТОП-3 полезных каш составили тюменские медики

– Крупы из цельного зерна – источник растительных белков и углеводов, богаты клетчаткой, содержат в нужном нам количестве и идеальном соотношении железо и медь, цинк, витамины группы В, РР. Именно из злаков мы получаем важные аминокислоты, 18 из которых незаменимы, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" врач-диетолог ГАУЗ ТО " МКДЦ" Анна Верхоланцева.

Гречневую кашу сразу несколько медиков Тюмени ставят на первое место. Она – самая витаминная.

– Греча содержит витамины РР, А, Е, минералы-калий, кальций, магний, цинк, селен, медь. Лидер по содержанию витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессами и бессонницей. В 100 граммах каши содержится 110 калорий, – объясняет врач.

– Гречку используют в разных лечебных диетах, она благотворно влияет на весь организм и не имеет противопоказаний к употреблению в пищу. Она полезна при сердечно-сосудистых болезнях, при диабете, при проблемах с поджелудочной железой, при анемии и многих других заболеваниях, – добавляет врач гастроэнтеролог профессорской клиники Тюменского ГМУ Лариса Битюкова.

На второе место оба эксперта ставят овсянку. Овсяная каша содержит всего 88 калорий на 100г каши. Повышает активность мозга. Цельнозерновой овес – иммуномодулятор, повышает иммунитет и нормализует обмен веществ, улучшает состояние кожи и волос, регулирует уровень сахара в крови и ускоряет пищеварение.

Третья в топе — перловка. Ее еще называют "каша красоты", а также "царская каша", как говорилось на Руси.

– Содержащийся в ней лизин участвует в выработке коллагена, а также оказывает противовирусное действие, – отмечает Анна Верхоланцева.