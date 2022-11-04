Медсестра из Тобольска успешно выступила в конкурсе "Лучший по профессии"

Участковая медицинская сестра областной больницы № 3 (г. Тобольск) Адиля Шугурова заняла 11 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения".

Участие в федеральном этапе конкурса принимали представители из 80 регионов.

На первом этапе финала выполнялись практические задания: забор крови на манекене из вены, сердечно-лёгочная реанимация, внутримышечная инъекция, постановка вакцины в плечо и наложение повязки на рваную рану голени. Конкурсанты набирали баллы, отвечая на вопросы судей, которые оценивали их навыки и знания по чек-листу.

Второй этап был представлен симуляционной задачей. Тюменка отвечала на вопросы судей о профилактике пролежней.

В заключение конкурса участницы прошли тестирование, состоящее из 120 вопросов, на каждый из ответов отводилась одна минута, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы №3 (г. Тобольск).

- Для меня было большой честью представлять Тюменскую область на ежегодном конкурсе "Лучший по профессии". В этом году в него впервые вошли представители медицинской профессии. Я получила бесценный опыт общения с коллегами из разных уголков России и познакомилась с работой лучших медицинских учреждений Москвы, - поделилась впечатлениями Адиля Шугурова.