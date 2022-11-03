Тюменские бойцы на полигоне ТВВИКУ учатся спасать друг друга

18:00 03 ноября 2022
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Тюменские бойцы на медплощадке отрабатывают алгоритм действий в красной, желтой и зеленой зонах, сообщает информационный центр правительства ТО.

Мобилизованный с позывным Гудвин попал в медицинский взвод в составе сформированного воинского подразделения. Его товарищи по взводу также имеют различные медицинские специальности.

"Мне легко дается медицинская подготовка, я врач-реаниматолог", - поделился впечатлениями Гудвин.

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