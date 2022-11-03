Концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии покажут в виртуальном концертном зале в Тюмени

Тюменцы смогут увидеть трансляцию концерта Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Показ состоится 5 ноября в Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Всероссийского Виртуального концертного зала.

В программе - "Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте Хаме" Алексея Толстого. Гости виртуального концертного зала узнают историю мальчика Мити, который подобно отважному капитану Гаттерасу бросается на защиту слабых. Ему не страшны ни злобный рыжий кот, ни соседский подросток хулиган.

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводятся бесплатно.