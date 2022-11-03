На "Димитриевской субботе" в Тюмени выступят певцы из Ирака, Китая, Лаоса и Вьетнама

Фото - Центр "Аванпост"

На международном конкурсе "Димитриевская суббота" в Тюмени прозвучат песни на китайском и вьетнамском языках

Конкурс пройдет с 3 по 5 ноября и станет завершением одноименного молодежного военно-патриотического фестиваля.

На сцену Дворца творчества и спорта "Пионер" выйдут исполнители из 14 регионов России, а также Ирака, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Вьетнама.

3 ноября:

▫️с 17:00 — номинации "Исполнители песен 14-17 лет" и "Исполнители 18-35 лет".

4 ноября:

▫️с 10:00 — номинации "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет", "Вокально-инструментальные ансамбли 18-35 лет", "Авторы-исполнители" и "Лучший видеоклип на авторскую песню" (дистанционно).

▫️в 19:00 — объявление призеров и победителей.

5 ноября:

▫️в 17:00 — гала-концерт в ДТС "Пионер" для всех желающих. Билеты предоставляются бесплатно.