Тюменцы женятся на плацу ТВВИКУ

На плацу ТВВИКУ состоялась шестая по счету выездная церемония бракосочетания, в этот раз перед отправкой на службу официально оформили отношения 19 мобилизованных, сообщает информационный центр правительства ТО.

Свидетелями на церемонии бракосочетания выступили товарищи будущих бойцов, а напутствия молодоженам произнес заместитель начальника ТВИККУ по военно-политической работе Михаил Багров:

Идите по жизни рука об руку, поддерживая друг друга. Будьте неразлучны. Пусть расставание для участия в СВО пролетит, как один миг.

Мобилизованные, вступившие в брак, получили сутки увольнения.