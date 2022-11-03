Тюменцы женятся на плацу ТВВИКУ

На плацу ТВВИКУ состоялась шестая по счету выездная церемония бракосочетания, в этот раз перед отправкой на службу официально оформили отношения 19 мобилизованных, сообщает информационный центр правительства ТО.
Свидетелями на церемонии бракосочетания выступили товарищи будущих бойцов, а напутствия молодоженам произнес заместитель начальника ТВИККУ по военно-политической работе Михаил Багров:
Идите по жизни рука об руку, поддерживая друг друга. Будьте неразлучны. Пусть расставание для участия в СВО пролетит, как один миг.
Мобилизованные, вступившие в брак, получили сутки увольнения.
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