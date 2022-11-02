Тюменцам расскажут о о молодых лидерах региона

С 4 до 10 ноября тюменцы смогут увидеть превью видеоролика о представителях молодежных сообществ. В ролике приняли участие пять молодых лидеров различных направлений.

4 ноября на цифровых экранах остановок города появится видеоролик о лидерах молодежных сообществ. Главными героями ролика стали активные деятели разных национальностей в сфере спорта, искусства, инноваций, семейных ценностей и волонтерства.

Представителями сообществ выступили Альберт Изоньяров, руководитель Ассоциации панкратиона Тюменской области, помощник президента Федерации панкратиона России и победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея" 2021 года. Владислава Гребнева, победитель второй волны конкурса творческих проектов "Цех" в 2022, художник и куратор городских выставок. Владислав Ню, председатель Студенческого совета Тюменской области, куратор и член киберспортивной сборной ТюмГУ. Андрей Кулаков, победитель конкурса студенческих инициатив "Моя идея" в 2022 году и руководитель регионального фотопроекта "Папа в кадре", а также Ляйсан Айдбаева, председатель Ассоциации иностранных студентов ТюмГУ.

— День народного единства — повод вспомнить о том, что за развитием региона стоят представители разных взглядов, народностей и профессиональных траекторий. Но всех их объединяет стремление изменить свою жизнь и жизнь региона к лучшему через свои идеи и проекты, — прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория".

Превью видеоролика можно будет увидеть до 10 ноября на экранах трех остановок города: "Цветной бульвар", "Администрация города Тюмени" и "Центральный рынок". Перейдя по QR-коду на экране, тюменцы смогут посмотреть полнометражную версию в официальной группе мультицентра "Моя территория" "ВКонтакте".