Тюменцы на 30% чаще стали звонить на горячую линию по мобилизации

Информацию об осеннем призыве тюменцы могут получить на горячей линии 122 и "Объясняем.рф". Также линия и портал продолжают работать для вопросов, связанных с мобилизацией.

За последнюю неделю число звонков по номеру 122 в Тюменской области увеличилось на 30%. В день кол-центры обрабатывают в среднем 365 обращений по мобилизации. Недозвонившихся почти нет.

Горячая линия 122 в Тюменской области работает ежедневно с 8:00 до 20:00.