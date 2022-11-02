Тюменцы на 30% чаще стали звонить на горячую линию по мобилизации

Информацию об осеннем призыве тюменцы могут получить на горячей линии 122 и "Объясняем.рф". Также линия и портал продолжают работать для вопросов, связанных с мобилизацией.
За последнюю неделю число звонков по номеру 122 в Тюменской области увеличилось на 30%. В день кол-центры обрабатывают в среднем 365 обращений по мобилизации. Недозвонившихся почти нет.
Горячая линия 122 в Тюменской области работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
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