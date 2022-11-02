Тюменцы в финале "Абилимпикса" получили 11 медалей

В финале чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс - 2022" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Тюменскую область представляли девятнадцать конкурсантов, одиннадцать из них получили награды.

Золото завоевал Сергей Деточкин, компетенция "Поварское дело" (студент).

Серебро:

Портнягина Полина, компетенция "Декорирование тортов" (школьник).

Жукова Елена, компетенция "Массажист" (специалист).

Исхаков Данис, компетенция "Массажист" (специалист).

Старикова Виктория, компетенция "Массажист" (студент).

Бекиров Андрей, компетенция "Предпринимательство" (специалист).

Михеев Александр, компетенция "Предпринимательство" (студент).

Гобов Валентин, компетенция "Промышленная робототехника" (школьник).

Романов Владимир, компетенция "Резьба по дереву" (студент).

Бронза:

Бизин Алексей, компетенция "Карвинг" (школьник).

Мингазова Полина, компетенция "Карвинг" (студент).



Мероприятия деловой и соревновательной программы чемпионата, а также торжественную церемонию закрытия посетила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

"Абилимпикс" стал важной частью инклюзивного образования. Мы вместе с вами создаем новую систему профессионального образования. Через движение прошло уже более 35 тысяч человек. Конкурсанты соревнуются, побеждают, становятся мастерами и привлекают новых участников. Но для нас важно не только ваше участие. Главное – чтобы вы потом нашли себя. Важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель у движения хороший – 70% участников трудоустроено. Но мы еще не достигли максимума, и это наша дальнейшая задача. Я поздравляю всех победителей и участников! Желаю вам крепости духа и уверенности в себе!" – обратилась к участникам чемпионата заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В Национальном чемпионате "Абилимпикс" приняло участие 1077 участников из 78 субъектов Российской Федерации по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студента и 291 специалист. По итогам чемпионата медалями награждено 707 конкурсантов.

"Все мы знаем, что за этим триумфом на чемпионате стоят годы упорной работы, оттачивания навыков и компетенций, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. – Участники – пример железной силы воли и духа, моральный ориентир для многих людей. Впереди у каждого из них большие перспективы, новые возможности и интересные профессиональные вызовы. В этом году в качестве гостей на чемпионате присутствовали восемь представителей новых регионов России - по трое из ЛНР и ДНР, двое приехали из Запорожской области. Скоро на этих территориях будут созданы региональные центры развития движения "Абилимпикс". И уже в будущем году с этих территорий мы увидим участников на соревновательных площадках".

"Проявляя силу духа, мужество, целеустремленность и упорство в борьбе, тюменцы в очередной раз доказывают, что для них нет ничего невозможного на пути к поставленным целям, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Золотой медалист в компетенции "Поварское дело" Сергей Деточкин отмечает, что самый яркий момент для него был во время получения награды: