442 детские открытки поступило на конкурс "День тренера 72"

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области собрал коллекцию детских открыток по трем номинациям: спортивная, креативная, душевная.

За это время на конкурс поступило 442 открытки от участников 5-17 лет из 19 муниципальных образований Тюменской области по 26 видам спорта. Самыми активными участниками стали малыши 5-10 лет из Тобольска, Тюмени, Ишима. Из районов можно отметить активность Упорово.

Открытки получились очень милыми, искренними, выполненными в разных техниках и форматах: подушечки, коробочки, рисунки, выжигание по дереву, вышивки, аппликации, панорамные сюжеты, конфетные композиции...

По итогам конкурса принято решение вывести в отдельную категорию коллективные работы, которых на конкурс поступило много, а оценивать их по общим критериям было сложно. В этой категории в номинации "Креативная" победителем стала волейбольная команда девочек "КОМЕТА" (11-13 лет) (фото).

В номинации "Лучшая спортивная открытка" победителями стали ученики Тюневской школы Нижнетавдинского района РДШ|"СОШ с.Тюнёво".

В номинации "Лучшая душевная открытка" победителями стали сестры Григорян: Ася (7 лет) и Ева (5 лет) из МАУ ДО ДЮШС №1, г. Тобольск.

В возрастной категории 15-17 лет в номинации "Креативная" пебедила Прядина Екатерина, 16 лет, Ялуторовск, в номинации "Спортивная" - Сергеев Дмитрий, 16 лет, Ишим, в номинации "Душевная" Родикова Ксения, 15 лет, Тобольск.

В возрастной категории 11-14 лет в номинации "Креативная" победителями стали 11-летняя волейболистка Виктория Гертд из Упорово и 12-летний Игнат Рязанов из Тюмени.

В номинации "Спортивная" победу одержал Игорь Федоренко из Тобольска, который выполнил открытку в технике выжигания по дереву.

В номинации "Душевная" лидер Степанова Анастасия, 12 лет, Тобольск.

В самой многочисленной категории 5-10 лет в номинации "Креативная" победителями стали воспитанники МАУ ДО "ДЮСШ №1" города Тобольска: Мусин Руслан (отделение рукопашного боя, 7 лет) и Крапивин Тимофей (шахматы, 5 лет). В номинации "Спортивная" победителями стали Ариша Гарифанова из Тобольска, Жуков Егор из Тюмени, Шестаков Виталий из Тобольска. В номинации "Душевная" - Варвара Шодик из Ишима и Мусина Есения из Тобольска.

"Поздравляем всех призеров и победителей! Благодарим за активное участие ребят, педагогов, тренеров и родителей! Общими усилиями нам удалось сделать самое главное – подарить праздник нашим любимым тренерам такими добрыми, приятными, красивыми, талантливыми, яркими открытками, которые каждый может увидеть по хештегу #Деньтренера72", - отмечают в депспорта ТО.