Ветеран из Упоровского района празднует 100-летний юбилей

15:24 01 ноября 2022
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Участник Великой Отечественной войны Петр Максимович Вожев сегодня принимает поздравления в честь 100-летнего дня рождения.

"Несмотря на возраст, Петр Максимович держится бодро, всегда с огромным оптимизмом и позитивом смотрит на жизнь, что вызывает искреннее восхищение. В 1943 году Петр Максимович был призван в ряды Красной армии. Воевал на Южном фронте. Был дважды ранен, контужен, после чего попал в плен. В конце войны освобожден советскими войсками. После войны трудился в Упоровском ДРСУ. Жизнь Петра Максимовича всегда будет примером мужества и героизма для всех нас", - рассказал о ветеране глава Упоровского района Леонид Сауков.

Фото Регины Гапоновой

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