Хакатон ALTERENERGY OF THE PLANET подвел итоги

В "Кванториуме" состоялся хакатон ALTERENERGY OF THE PLANET среди воспитанников, его участники решали вопросы, связанные с альтернативной энергией, по четырем направлениям: "Геоквантум", "Энерджиквантум", "Биоквантум" и "Наноквантум".
Несколько дней конкурсанты "прокачивали" свои скиллы, знакомились с профессионалами и находили решения для реальных естественнонаучных задач.
После подведения итогов места среди команд распределились следующим образом:
Номинация "Геоквантум":
1 место – "Фикус" (Елизавета Кожевникова, Василиса Полякова);
2 место – "Византийские программисты" (Али Хусаинов, Алексей Пестиков);
3 место – "Картографы" (Олеся Романенко).
Номинация "Энерджиквантум":
1 место - "КВАС" (Артём Бородин, Артём Прокошев);
2 место – "СПСБРО" (Виктория Тихонова, Карина Ахмадуллина);
3 место – "ЪУЪ" (Степан Сенькин, Анна Чепурина).
Номинация "Биоквантум" и "Наноквантум":
1 место - "19/23/33" (Пётр Кудрин, Константин Рощупкин);
2 место – "Нанобио 1" (Дарья Бредникова, Виктория Бутовская);
2 место – "Нанобио 2" (Александр Макаров, Михаил Пастернак);
2 место – "Бионано 1" (Григорий Бондарь, Полина Жукова);
3 место – "Бионано 2" (Виктория Чистякова, София Чупрова).
Участники справились с поставленными задачами и показали высокий уровень навыков. Победители получили дипломы и памятные призы.
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