Хакатон ALTERENERGY OF THE PLANET подвел итоги

В "Кванториуме" состоялся хакатон ALTERENERGY OF THE PLANET среди воспитанников, его участники решали вопросы, связанные с альтернативной энергией, по четырем направлениям: "Геоквантум", "Энерджиквантум", "Биоквантум" и "Наноквантум".

Несколько дней конкурсанты "прокачивали" свои скиллы, знакомились с профессионалами и находили решения для реальных естественнонаучных задач.

После подведения итогов места среди команд распределились следующим образом:

Номинация "Геоквантум":

1 место – "Фикус" (Елизавета Кожевникова, Василиса Полякова);

2 место – "Византийские программисты" (Али Хусаинов, Алексей Пестиков);

3 место – "Картографы" (Олеся Романенко).

Номинация "Энерджиквантум":

1 место - "КВАС" (Артём Бородин, Артём Прокошев);

2 место – "СПСБРО" (Виктория Тихонова, Карина Ахмадуллина);

3 место – "ЪУЪ" (Степан Сенькин, Анна Чепурина).

Номинация "Биоквантум" и "Наноквантум":

1 место - "19/23/33" (Пётр Кудрин, Константин Рощупкин);

2 место – "Нанобио 1" (Дарья Бредникова, Виктория Бутовская);

2 место – "Нанобио 2" (Александр Макаров, Михаил Пастернак);

2 место – "Бионано 1" (Григорий Бондарь, Полина Жукова);

3 место – "Бионано 2" (Виктория Чистякова, София Чупрова).

Участники справились с поставленными задачами и показали высокий уровень навыков. Победители получили дипломы и памятные призы.