В осенний призыв-2022 на срочную службу отправятся 1600 жителей Тюменской области

Тюменской области сегодня, 1 ноября, начался осенний призыв-2022, норма призыва на срочную службу для Тюменской области остается в прежних пределах — около 1 600 человек, сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

"Военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой Народных Республик", - подчеркнул военком.

По словам Куличкова, тюменцы будут служить во всех родах войск, Дальневосточный и Центральные военные округа - в приоритете. 15 ребят срочную службу будут проходить в Президентском полку, заявления на альтернативную службу написали 10 человек.

В зону СВО, а также в новые регионы России солдаты-срочники отправляться не будут, подчеркнул военком.