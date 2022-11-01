Градостроитель запасается экзоскелетами

"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" - федеральный проект, который успешно реализуется в пяти медицинских учреждениях Тюменской области.

Главный врач ОЛРЦ "Градостроитель" Людмила Барсукова:

"В Градостроителе в этом году закупается 78 единиц оборудования, из них 45 единиц уже поступило и до конца года поступит еще 33 единицы. Мы полностью оснащаемся не только оборудованием для кинезио- и механотерапии, также психологическая служба получает современные системы тестирования, осваиваем новое логопедическое пособие для развития и восстановления речи. Большое удобство для пациентов и помощь для персонала – это оборудование повседневного использования.