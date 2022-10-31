Тюменские семьи приняли на воспитание 15 сирот из детдомов Донбасса

Тюменская область приняла 15 детей из Луганской Народной Республики, оставшихся без попечения родителей, они будут жить в трех замещающих семьях Заводоуковска, Ярковского и Тобольского районов, у которых есть многолетний успешный опыт воспитания сирот.

"По инициативе Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой ребятам подыскали новые замещающие семьи. Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает. Каждый ребенок должен жить в семье. Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо", - прокомментировал прибытие детей губернатор Александр Моор.

В ближайшее время ребята пройдут углубленное медицинское обследование, будут устроены в образовательные учреждения. Особое внимание уделят психологическому сопровождению.

Детям от 2 до 17 лет, братья и сестры разлучаться не будут, семьи имеют с замещающими родителями дети заочно знакомы.

Так, в заводоуковской семье будут жить пять детей из Луганска, они родные братья и сестры, двое из них — близнецы. Им от 10 до 17 лет, до приезда в Тюменскую область они прошли реабилитацию в Москве. В это время им оформили необходимые документы и российское гражданство.