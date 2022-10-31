Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Тюмени

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в понедельник в сквере Машарова в Тюмени, в ее основание заложили капсулу с посланием в 2045-й год.

В мае 2021 года указом президента России Владимира Путина Тюмени присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", стела установлена в честь трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

"Я уверен, что эта стела, как и многие другие мемориалы в нашем городе, посвященные Великой Отечественной войне, будет местом поклонения и памяти о подвигах тружеников тыла. Мы должны быть достойными продолжателями этих славных традиций, живя и работая в городе трудовой доблести”, – обратился к участникам торжественной церемонии губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Осенью 1941 года в Тюмень было эвакуировано около 30 предприятий, они были преобразованы в 22 и в кратчайшие сроки приступили к выпуску продукции для фронта. В годы войны в Тюмени делали торпедные катера, минометы, аккумуляторы, мотоциклы, электрооборудование для танков, боеприпасы, одежду и обувь для бойцов, в пятнадцати госпиталях лечение прошли более 70 тысяч раненных бойцов.

Глава города Руслан Кухарук рассказал, что в основание стелы при открытии заложена "капсула времени" с посланием будущим поколениям, в написании текста участвовали ветераны, историки, краеведы, журналисты, школьные объединения, представители общественности. Предполагается, что капсулу откроют в год столетия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото - https://t.me/tmndom и https://t.me/operativnyishtabtyumen