Противокоронавирусные ограничения в в Тюменской области продлены до 1 декаря

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря, решение об этом принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки.

У 87% заболевших жителей области коронавирус протекает в легкой форме, у 13% — в средней степени тяжести.

Недельный показатель — 70 случаев на 100 000 населения, что на 22% ниже уровня прошлой недели.

С 17 по 30 октября уровень активности эпидемического процесса в субъекте перешел с высокого на средний.

Охват тестированием соответствует нормируемому показателю при текущем уровне заболеваемости (197 на 100 000 населения).

Показатель заболеваемости среди детей за последнюю неделю уменьшился на 18,5%.

Показатель заболеваемости в возрастной группе 65+ выше среднеобластного в 2,5 раза. Группа занимает 1 место по количеству зарегистрированных случаев (32% от общего числа).

В стационарах развёрнуто 25 ковид-коек, четверть из них свободны.