Тюменцев просят поучаствовать в народном голосовании премии "МЫВМЕСТЕ"

Жители области могут отдать свой голос за тюменские социальные проекты, прошедшие в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

До 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ проходит народное голосование, результаты которого будут учитываться при подведении итогов премии.

В число финалистов вошли два проекта из Тюменской области:

"#СпасаяЖизнь" (Тобольск) - категория "Волонтеры", номинация "Здоровье нации". Инициатива направлена на обучение различных возрастных и социальных групп населения Тобольска и Тобольского района оказанию первой помощи при несчастных случаях, угрожающих жизни и здоровью людей. Автор: Наталья Васильевна Выставных.

"Росводоканал Добро" (Тюмень) - категория "Бизнес", номинация "Ответственный бизнес". Реализация корпоративного волонтерства для оказания всесторонней помощи нуждающимся – поддержка пожилых, помощь маломобильным людям, детям-сиротам, животным, сохранение экологии родного края.

Каждый может отдать свой голос и поддержать понравившийся проект здесь. Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря в Москве.