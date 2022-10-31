10 волонтеров-дикторов озвучат книги тюменских авторов

Добровольцы вошли в команду информационно-просветительского проекта "Доступный формат". Всего в заключительном этапе отбора участвовали 39 человек, в том числе лица с ОВЗ.
С ноября по декабрь 2022 года волонтеры-дикторы пройдут обучение, с января 2023 года начнется запись произведений тюменских писателей и поэтов, сообщает информационный центр правительства ТО.
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