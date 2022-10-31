Вопросы милосердия и благотворительности обсуждают на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Тобольске

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В Тобольске 30 и 31 октября проходят XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения, в программе 18 докладов на тему милосердия и благотворительности, в том числе представленные общественными организациями, завершатся они в Москве, 1 ноября.

Международная научная конференция "Августейшие сестры Елизавета и Александра - подвиг милосердия" приурочена к 30-летию канонизации святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и к 150-летию со дня рождения святой царственрой страстотерпицы императрицы Александры Феодоровны.

В чтениях участвуют историки, краеведы, представители музейного сообщества и духовенства из разных городов России и из Иерусалима.

В приветственном слове губернатор Александр Моор на открытии Чтений поблагодарил организаторов за выбор Тобольска в качестве основной площадки и отметил, что обсуждаемые темы для общества актуальны и сейчас:

"На долю Тюменской области, как и всей России, выпали испытания, но мы достойно выдерживаем их, потому что не отступаем от таких нравственных норм, как взаимопомощь, сострадание и милосердие. Эти ценности сформированы в нас историей России. Верю, что соотечественников, разделяющих их, абсолютное большинство. Искренне признателен организаторам чтений за доверие и выбор нашего региона для проведения форума. Уверен, что он привлечет внимание общественности и послужит делу просвещения граждан. Благодарю коллектив Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" за многолетнее сотрудничество с регионом. Благодаря вашей поддержке в Тюменской области создан Музей семьи Императора Николая II, он вошел в федеральную программу "Императорский маршрут" и стал ключевым объектом показа для паломнических и культурно-образовательных туров за Уралом. Наша совместная работа дает позитивные результаты по восстановлению исторической справедливости, укрепления патриотизма и традиционных семейных ценностей.

Председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова отметила, что изучение исторических материалов помогает понять, как в царской России работали благотворительные фонды, как они финансировались, многие из этих методик актуальны, на ее взгляд, и сейчас:

Нам есть чему поучиться, мы на конференции говорим о различных способах помощи во время войн. Какими именно средствами достигалось то, что вот эта помощь бесперебойно поступала на фронт, о санитарных поездах, летучих санитарных отрядах, о передвижных складах и так далее, все эти методики актуальны и сейчас. Я считаю, что изучать тот опыт нужно не только с точки зрения укрепления нашего духовно-нравственного состояния, не только с точки зрения преемственности исторической памяти, но и с точки зрения обычной практики помощи ближнему, помощи фронту, помощи нуждающимся, помощи солдатам на позициях. Все это мы должны брать на вооружение и изучать, чем мы на XXV Елисаветинско-Сергиевских чтениях и занимаемся.