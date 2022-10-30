В Тобольске состоялся II Тюменский музейный форум

В музее Семьи Императора Николая II в Тобольске прошло заседание круглого стола. Участники выступили с докладами и обсудили предстоящую реконструкцию и благоустройство Александровского сада в Нижнем посаде Тобольска.

В своем выступлении кандидат исторических наук, заместитель директора Тобольского музея-заповедника Эдуард Бурнашев рассказал, как менялся облик памятного места, которое исторически располагалась между Знаменским монастырем и Благовещенской церковью в Подгорной части города.

Гостья из Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Наталия Толмачева представила доклад, посвященный 180-летию известного русского архитектора, автора проекта часовни св. Александра Невского в г. Тобольске Альфреда Парланда, остановившись на интересных фактах строительства и открытия сохранившегося мемориального объекта.

Главный архитектор МАУ "Архитектура и градостроительство" г. Тобольска Степан Галимов представил проект реконструкции и благоустройства Александровского сада, который вошел в число победителей конкурса проектов комфортной городской среды, который проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.