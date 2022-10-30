Тюменский педиатр рассказала, как защитить ребенка от простуд и болезней

Как родителям защитить организм ребенка от вирусов, поддержать и укрепить иммунитет, рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" ответила участковый врач педиатр Татьяна Нерадовских.

Важным компонентом профилактики респираторных инфекций является соблюдение режима дня – отход ко сну и пробуждение ежедневно в одно и то же время. По утрам – зарядка, которая помогает ребенку проснуться, восполнить дефицит движения после сна и повысить активность нервной системы.

Обязательно в ежедневном расписании ребенка должны быть двухчасовые прогулки на свежем воздухе, проветривание комнат и влажная уборка. В осенне-зимний период рацион питания ребенка важно разнообразить продуктами, богатыми витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

С началом отопительного сезона в квартирах и домах снижается уровень влажности воздуха. Из-за этого слизистая носа становится сухой, более подверженной патологическому воздействию. Поэтому важно обеспечить в помещениях, где ребенок проводит большую часть времени, дополнительное увлажнение воздуха, например, при помощи соответствующих приборов. А слизистую носа лучше увлажнять физиологическими растворами – брызгать или капать.

Еще одним важным шагом в помощи ребенку и подростку станет предупреждение стрессовых ситуаций. Лучшая профилактика стресса – полноценный сон. Отмечу, что дети подросткового возраста должны спать не менее восьми часов в сутки. В дневное время необходимо сохранять достаточную двигательную активность, дышать свежим воздухом.