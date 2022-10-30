Как отучить собаку таскать еду со стола, рассказали тюменцам

Эксперты утверждают, что если питомец лазит на стол – это вина его хозяина.

- Ошибки в содержании формируют в собаке вредную привычку, - говорит ветеринар Светлана Полякова. – Отучить пса от воровства со стола можно в любом возрасте. Прежде всего, нужно понять причину такого поведения.

По словам ветеринара, возможно, собака так поступает из-за того, что не наедается. Надо сбалансировать питание. Ни в коем случае не кормите собаку с рук. Даже одного раза достаточно, чтобы выработать вредную привычку у животного. Запретите детям и гостям угощать собаку лакомствами во время застолий.

- Нельзя кормиться собаку из разной посуды, в неположенном месте и не по режиму, - заострила внимание Светлана Полякова. - Остатки пищи на кухонном столе вызывает любопытство у питомцев. Они же гораздо сильнее нас чувствуют запахи. Наберитесь терпения и тщательно контролируйте своё поведение. Игнорируйте проявления попрошайничества. Во время еды нельзя общаться с питомцем и даже упоминать его в разговорах. Не смотрите на пса, зрительный контакт для него – это поощрение.

Специалисты советуют не позволять псу лазить в мусорное ведро и подбирать остатки пищи на прогулках, сообщает "АиФ-Тюмень".