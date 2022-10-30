Более 500 участников собрал тюменский форум "Тетрис"

В областном центре прошел завершающий этап форума мудрых родителей "Тетрис". Учредителем стал департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Организатором - МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец".

Восемь образовательных площадок форума посетили 593 участника. Дети проводили время с пользой: читали книги, участвовали в викторинах, мастер-классах, играли в настольные игры, посетили детский кинотеатр. Ребята старшего возраста окунулись в мир настольных игр от партнера форума "МосИгра Тюмень".

В рамках форума родители обсудили такие темы, как: "Личные границы подростка. Важность их соблюдения", "Триггер. Чем детские травмы могут стать в будущем", "Помощь при потере близкого человека", "Малыш плачет. Как к этому относиться и что делать?" и другие. Работа на площадках состояла из теории, практики и диалога с аудиторией.

Видео выступлений спикеров будут опубликованы в официальном сообществе форум мудрых родителей "Тетрис", сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.