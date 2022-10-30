Можно ли использовать ноотропы для улучшения работы мозга, рассказали тюменцам

Врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Андрей Ольков рассказал, что без острой необходимости лучше к данным лекарствам не прибегать.

Ноотропы – нейрометаболические препараты, которые способны увеличивать устойчивость нервной системы к гипоксии (пониженное содержание кислорода в тканях) и другим вредным воздействиям. Подобные препараты обычно назначают, чтобы предотвратить негативные воздействия на нервную систему при других заболеваниях, либо восстановить функции мозга после травм, а также инфарктов и инсультов.

– При приеме любого препарата следует обратиться к врачу, чтобы правильно оценить необходимость его применения, возможные побочные эффекты. Бесконтрольный прием препаратов может вызвать эффект противоположный ожидаемому, так как чрезмерное стимулирование обычно приводит к истощению внутренних запасов организма, – рассказал медик корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

– Есть общий принцип применимый ко всем препаратам, сформулированный Всемирной организацией здравоохранения: "Никаких лекарств, кроме жизненно необходимых". Именно, исходя из этого принципа, здоровым людям не рекомендуют назначать подобные препараты. Поэтому здоровому человеку (то есть, находящемуся в состоянии физического, психологического и социального благополучия) их назначать не стоит. В профилактических целях лучше пользоваться витаминами, – отмечает Андрей Ольков.