Тюменские ремесленники проводят мастер-классы

Мастер-классы и мастер-шоу стали в этом году визитной карточкой тюменских ремесленников и умельцев. Сейчас они активно готовятся к новогодним праздникам, сообщил Департамент потребительного рынка администрации г. Тюмени.

- Мы видим, появляются новые народные умельцы, - говорит руководитель тюменской "Гильдии мастеров" Инна Гайдук. - Этому способствует работа с грантами Президента и губернатора, различные промо-акции, а также помощь со стороны властей и бизнеса.

Наши мастера активно используют интернет для продажи своей продукции, хотя здесь есть свои трудности. Например, многие вещи хочется подержать в руках, чтобы по-настоящему их оценить. Хорошо, что в нашем городе "Гильдия ремёсел" имеет возможность в течение года использовать арт-пространства, а также сотрудничать с музеями. Очень интересный опыт был в ЦУМе, когда 20 наших мастеров принимали участие в открытии целого музейного пространства, связанного с историей тюменской торговли. Уже несколько лет там нам предоставляют бесплатные точки для торговли.

Помимо выставок тюменские мастера активно презентуют свои навыки с помощью мастер-классов и мастер-шоу для детей и взрослых. -Тайны мастерства всегда интересны. И мы стараемся, чтобы у тюменских умельцев всегда была возможность их приоткрыть, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.