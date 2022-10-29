16-летняя чемпионка по художественной гимнастике рассказала о своих достижениях

Тюменка Дарья Зудова в свои 16 лет - кандидат в мастера спорта, неоднократный призер первенства, чемпионата УФО, чемпионка города Тюмени и Тюменской области, участница всероссийских соревнований "Надежды России", обладательница Кубка сильнейших в составе сборной команды Тюменской области в групповом упражнении. Дальнейшие планы у девушки – брать новые высоты и не расставаться с гимнастикой никогда.

В спорт, а именно в художественную гимнастику, Дарью привели родители, когда ей было всего три года.

– Родители тогда рассматривали еще фигурное катание, но с ним почему-то не сложилось. В художественной гимнастике меня сразу заинтересовали разные блестящие обручи, ленты, мячики... Очень важно, когда тренировки поставлены грамотно, чтобы заинтересовать маленького ребенка. И моему первому тренеру это удалось. Однако обстоятельства сложились так, что последние лет 10 я занимаюсь в "Прибое" у Ольги Викторовны, - рассказала корреспонденту Тюменской области сегодня гимнастка.

График у девушки довольно плотный. В день у Дарьи обычно по две тренировки – это около шести часов занятий. Но девушка умеет рационально использовать свое время, поэтому у нее есть друзья и вполне активная жизнь вне тренировок.

В минувшие выходные Дарья отлично выступила на одном из этапов соревнований, победа в которых проложит ей путь на чемпионат России. Следующие состязания состоятся через три недели.