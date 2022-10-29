Тобольские школьники могут принять участие в "Научных сменах"

Серия образовательных мероприятий "Научные смены" для школьников 9-12 лет стартует в Тобольске 31 октября. Участники проведут эксперименты, создадут инженерные устройства, сообщает администрация Тобольска.

Программа "Инженеры-изобретатели" направлена на развитие актуальных навыков и компетенций школьников с акцентом на инженерное проектирование, а также на повышение компетенций и развитие педагогов. Занятия будут проводиться ежедневно до 4 ноября с 10 до 13 часов, уточняет Тюменская линия.