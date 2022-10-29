Тобольские школьники могут принять участие в "Научных сменах"

11:19 29 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Серия образовательных мероприятий "Научные смены" для школьников 9-12 лет стартует в Тобольске 31 октября. Участники проведут эксперименты, создадут инженерные устройства, сообщает администрация Тобольска.

Программа "Инженеры-изобретатели" направлена на развитие актуальных навыков и компетенций школьников с акцентом на инженерное проектирование, а также на повышение компетенций и развитие педагогов. Занятия будут проводиться ежедневно до 4 ноября с 10 до 13 часов, уточняет Тюменская линия.

Теги: Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022