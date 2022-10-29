В Тобольске пройдет марафон по soft skills

9 ноября в мультицентре "Моя территория" стартует марафон по развитию софт компетенций "42,2". Подать заявку можно до 7 ноября. Участники пройдут офлайн и онлайн-тренинги с применением игровых механик.

Принять участие могут школьники 9-11 классов, студенты профессиональных и высших учебных заведений первых и вторых курсов. В течение всего марафона участники будут ассоциировать себя с марафонцами, которые преодолевают дистанцию равную 42,2 километрам.

Участников ждут онлайн-тренинги, на которых они ознакомятся с информацией о софт-компетенциях, выполнят практические задания по освоению гибких навыков и получат баллы. Те, кто быстрее остальных пройдут дистанцию и наберут наибольшее количество баллов, получат призы: умную колонку, беспроводные наушники или фитнес-браслет.

— Благодаря участию в марафоне ребята смогут развить навыки планирования и организации, анализа информации, адаптивности и гибкости, а также углубить навык устной коммуникации и повысить эмоциональный интеллект, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" корреспонденту Мегатюмени.