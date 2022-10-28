Открыт приём заявок на участие в марафоне добрых дел "Делаем добро вместе - 2022"

Участниками марафона могут стать все желающие, для этого необходимо до 31 октября года заполнить заявку, до 15 ноября присоединиться к мероприятиям из предложенного перечня или придумать и реализовать свое доброе дело.
При проведении мероприятия необходимо использовать логотипы и корпоративные цвета добровольческого движения Тюменской области, выкладывать отчетные посты в социальной сети с хэштегами #КРЦ, #АВЦ , #марафондобрыхдел72, #доброволец72, а также предложить его в новости группы Добровольческое движение | Тюменская область .
В этот раз добровольцам предложено присоединиться к следующим направлениям:
- Один день из жизни волонтера (создать фото или видеорепортаж о своей деятельности).
- DOBROмедиа (создать или усовершенствовать свою страничку на портале DOBRO.ru, разместить ВК ссылку на приложение Добро.Взаимно и т.д.).
- "Мы вместе" (оказание помощи и поддержка незащищенных слоев населения в рамках соседского добровольчества).
Лидеры марафона будут отмечены дипломами и памятными подарками.
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