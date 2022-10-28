Юные инженеры проведут каникулы в Тюмени

В детском технопарке "Кванториум" в Тюмени 31 октября до 5 ноября стартует юбилейная образовательная смена "Кванторианских каникул".

В пятый раз школьники из муниципалитетов области, участники региональной базы данных талантливых детей и молодежи смогут дополнительно прокачать свои знания в передовом учреждении дополнительного образования, посетить специализированные мастер-классы и экскурсии на предприятиях города.

Участниками смены станут 50 представителей Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Викуловского, Омутинского, Нижнетавдинского, Казанского, Ялуторовского, Тюменского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов.

Ребят ждет насыщенная программа. В составе четырех инженерных отрядов "Аэро", "IT", "Промдизайн" и "Медиа" им предстоит придумать, разработать и презентовать свои проекты на третьем фестивале кейсов и решений "КвантоФест".

Посетить традиционное итоговое событие смогут все желающие в последний день смены. Регистрация здесь. На закрытии смены одаренные дети региона, которые добились успехов в 2022 году, будут отмечены знаками "Участника региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".