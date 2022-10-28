Педагоги Тюменской области поделись впечатлениями о Форуме классных руководителей

В Москве завершился II Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Два дня талантливые и амбициозные педагоги со всей страны прокачивали свои профессиональные навыки, обменивались опытом и придумывали интересные проекты.

Анна Плетнева, учительница начальных классов в школе №37 города Тюмени, принимала участие в ФКР второй раз. В прошлом году благодаря Форуму Анна Николаевна узнала о конкурсе "Флагманы образования. Школа", и уже этой осенью вместе с командой одержала победу в проекте. В этот раз Форум снова поразил педагога масштабностью: количеством и качеством спикеров, актуальностью тем поднятых во время лекций и круглых столов и многим другим.

"Как победитель "Флагманов образования. Школа" я была приглашена на дискуссию "Голос поколений" на площадке выставочного стенда Академии Минпросвещения России. Через телемост мы связались со школьниками, которые планируют стать педагогами, с представителями администрации школ и высших учебных заведений. Вместе мы создали цифровой и личностный портрет современного классного руководителя", — поделилась Анна Николаевна.

Также педагог отметила вклад ВКонтакте, который активно взаимодействует со школами. На ФКР сотрудники соцсети предлагали пройти викторину и напечатать фото, сделанные в современной фотозоне. В конце каждого дня проводилась лотерея, в которой можно было выиграть колонку "Маруся" и другие подарки от ВК.

Ещё одним представителем Тюменской области стала Юлия Гилева, учитель истории и обществознания, педагог-организатор в МАОУ Упоровская СОШ. ФКР стал для неё отправной точкой новой траектории личностного и профессионального роста. "Я вдохновлена, мне хочется совершенствоваться и учиться, участвовать в конкурсном движении, а это главное, ведь, если "горят" глаза у учителя, обязательно появится огонь в глазах его учеников", — сообщила педагог.

Юлия Гилева отметила участие в Форуме и представителей культуры: Александра Олешко, Александра Стекольникова, Анастасии Паниной, Анатолия Вассермана. "Это бесценно слышать от таких замечательных людей слова благодарности нам, учителям, это очень окрыляет", — поделилась она.

Кроме того, Форум осуществил детскую мечту Юлии Владимировны: на площадке ФКР она встретила Юрия Вяземского — автора и бессменного ведущего телевизионной программы "Умницы и умники". Он выступал модератором на панельной дискуссии "Образовательный потенциал искусства".

К школьным учителям в этом году присоединились и кураторы групп СПО. Так, участие в Форуме принял преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии Георгий Андреевич. Он отметил, что на Форуме было поднято очень много важных тем, начиная с разговоров о важном и заканчивая инклюзивным образованием и адаптацией.

"ФКР вдохновил на множество новых идей. Появилась цель открыть в своём учебном корпусе клуб "Большой перемены" после разговора с представителями проекта. Также Форум стал отличной возможностью пообщаться с коллегами, обменяться опытом и своими фишками с другим регионами", — отметил Георгий Андреевич.

Напомним, в очном этапе ФКР принимали участие 1 300 наиболее активных педагогов со всей страны, которые прошли трехэтапный отбор из 67 тысяч заявок. Также к Форуму можно было присоединиться онлайн, все записи трансляций с круглых столов и мастер-классов доступны на официальной странице Форума классных руководителей во ВКонтакте.