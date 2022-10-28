В Москве стартовал очный этап Национального чемпионата "Абилимпикс"

Девятнадцать конкурсантов по итогам отборочных соревнований примут участие в финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в составе сборной Тюменской области. Соревнования пройдут в очном формате с 28 по 31 октября в Москве.

За честь региона выступят:

Клочко Елизавета, компетенция "Адаптивная физическая культура"

Портнягина Полина, компетенция "Декорирование тортов"

Фалеев Михаил, компетенция "Декорирование тортов"

Бизин Алексей, компетенция "Карвинг"

Мингазова Полина, компетенция "Карвинг"

Бизин Александр, компетенция "Карвинг"

Шилова Анастасия, компетенция "Карвинг"

Жукова Елена, компетенция "Массажист"

Исхаков Данис, компетенция "Массажист"

Громоздова Дарья, компетенция "Массажист"

Наймушина Дана, компетенция "Массажист"

Старикова Виктория, компетенция "Поварское дело"

Деточкин Сергей, компетенция "Поварское дело"

Бекиров Андрей, компетенция "Предпринимательство"

Михеев Александр, компетенция "Предпринимательство"

Гобов Валентин, компетенция "Промышленная робототехника"

Романов Владимир, компетенция "Резьба по дереву"

Буряк Дмитрий, компетенция "Ремонт и обслуживание автомобилей"

Пугачева Антонина, компетенция "Флористика"



Проявляя силу духа, мужество, целеустремленность и упорство в борьбе, тюменцы в очередной раз доказывают, что для них нет ничего невозможного на пути к поставленным целям.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, пожелал удачи участникам: "Надеюсь, что каждый прожитый вами конкурсный день на площадках предстоящего чемпионата, поддержка друзей, наставников, команды запомнится вам надолго и будет побуждать вас к покорению новых вершин! Помните, вас поддерживает вся Тюменская область и желает уверенности в своих силах и, конечно же, победы в борьбе за звание лучшего!"

Напомним, что в этом году Национальный чемпионат проходит в новом формате. Из-за противоэпидемиологических ограничений в нем принимают участие победители региональных чемпионатов 2021 и 2022 годов. Кроме того, по итогам отборочного и подготовительного этапов, в некоторых компетенциях уже определены победители.

В копилке Тюменской сборной уже 5 медалей:

1 место - участник регионального чемпионата 2021 года компетенция "Торговля (специалист)";

2 место - участник регионального чемпионата 2022 года компетенция "Торговля (специалист)";

2 место - участник регионального чемпионата 2021 года компетенция "Кондитерское дело (школьник)";

3 место - участник регионального чемпионата 2021 года компетенция "Медицинский и социальный уход (школьник)";

3 место - участник регионального чемпионата 2022 года компетенция "Ресторанный сервис (школьник)".

Итоги очного этапа финала объявят 31 октября.