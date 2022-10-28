Тюменцы чаще остальных жителей УрФО звонят друг другу

Аналитики МТС проанализировали голосовой трафик с начала сентября до середины октября и пришли к выводу, что Тюменской области продолжительность разговоров во второй половине сентября выросла на 10%, а количество разговоров увеличилось на 4% на каждого жителя региона.

"Жители Тюменской области стали самыми общительными на Урале: в средним они разговаривают по 19 минут в день. Также среди городов Уральского федерального округа самыми разговорчивыми стали жители Курганской области (18,4 минуты в день), ХМАО (18,3 минуты в день) и Свердловской области (14,8 минут в день). Абсолютным лидером по России в рейтинге самых общительных регионов этой осенью стал Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день", - отмечают в компании.

Еще одна тенденция заключается в том, что люди стали чаще разговаривать по телефону: тюменцы в среднем совершают 9 звонков в день. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны ежедневно звонят около 10 раз.

Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более "говорящими" абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.

Отмечается, при исследовании на основе Big Data используются обезличенные данные по голосовому трафику.