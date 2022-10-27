Поисковики региона принял участие во Всероссийском слёте

Профильная поисковая смена проходила с 5 по 25 октября в Туапсинском районе Краснодарского края. В ней приняли участие 118 юных активистов поисковых отрядов из 27 регионов нашей страны. Все они отправились на слет в "Орленок" по результатам конкурсного отбора заявок Всероссийским детским центром. Тюменскую область на смене представили 14 бойцов отрядов "Савояр", "Пионер" и "Память Сердца".

На протяжении трех недель на берегу Черного моря участники профильной смены в возрасте от 14 до 16 лет проходили обучение по образовательной программе "Школа юного поисковика", в которую вошли такие дисциплины, как "Учебная эксгумация", "Документирование поисковых работ" , "Архивная работа с электронными базами данных Министерства обороны РФ", "Поиск предметов металлодетектором и щупом", "Туристическая подготовка", "Первая доврачебная помощь" и многие другие. Завершающим этапом программы стала игра "Тропа поисковика". Активисты в составе сборных команд прошли испытания по изученным темам, по итогам которых был проведен командно-личный зачет.

"Приятно понимать, что наша тюменская "Школа поисковика" ничем не хуже всероссийской. Наши педагоги дают нам больше материала, а на практике все дети могут позаниматься, например, с поисковыми инструментами. Все успевают попрактиковаться", - сравнивает образовательные программы Мария Белова, участница школьного поискового отряда "Пионер" города Тюмени.

Помимо основной образовательной программы, поисковики занимались строевой подготовкой и стрельбой из пневматической винтовки. Также ребята презентовали деятельность своих поисковых отрядов и приняли участие в конкурсе музейных экспозиций. По результатам зачета в этих направлениях пять поисковиков из Тюменской области были отмечены как призеры и победители.