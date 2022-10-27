Новые камеры появились на дорогах в Тюмени

Две камеры, фиксирующие нарушения водителей при проезде пешеходных переходов, установлены в Тюмени. Пока они работают в тестовом режиме.

Камеры установлены на нерегулируемых пешеходных переходах на ул.Щербакова, 207 и Перекопской, 37. Камера на ул.Щербакова уже зафиксировала 30 нарушений ПДД на "зебре". Так что, тюменцам не стоит удивляться подобным "письмам счастья". До конца этого года в Тюмени будет установлена еще одна камера, фиксирующая непредоставление преимущества пешеходам – на ул.Щербакова, 84.

В этом году в Тюменской области произошло 394 наезда на пешеходов, в них погиб 21 человек, 390 ранены. На нерегулируемых пешеходных переходах сбиты 102 человека, один из них погиб, 101 травмирован.